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    Саммит в Астане состоится при условии отвода тяжелых вооружений на Украине

    Об этом заявил Сергей Лавров после окончания переговоров глав МИД нормандской четверки в Берлине

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил после окончания переговоров глав МИД "нормандской четверки" в Берлине, что саммит в Астане состоится, если на Украине будет отмечен прогресс в отводе тяжелых вооружений.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

    "Общее мнение - если будет прогресс в прекращении боестолкновений, прекращении огня, обстрелов населенных пунктов, если будет прогресс в отводе тяжелых вооружений, то саммит в Астане вполне будет востребован", — отметил Лавров.

    Ранее ранее глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил намерение провести саммит в Астане.  

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