Лавров рассчитывает, что обозначенный Ираном и "шестеркой" срок 30 июня будет выдержан

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Российская сторона рассчитывает, что согласованный Ираном и "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН плюс Германия) срок достижения всеобъемлющей договоренности - 30 июня - будет выдержан.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Российской газете".

Он напомнил, что сейчас, после того как в Лозанне были согласованы политические рамки будущих договоренностей, эксперты "работают над конкретизацией этих договоренностей уже в правовых и технических формулировках".

"Это стало возможным благодаря тому, что участники процесса и со стороны наших западных партнеров, и со стороны Ирана поняли, что дальнейшее продолжение бессмысленного "перетягивания канатов" не отвечает их интересам", - отметил министр.

Министр обратил внимание на то, что после достижения всеобъемлющей договоренности потребуется последующая работа в СБ ООН.