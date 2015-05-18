Лавров рассчитывает, что обозначенный Ираном и "шестеркой" срок 30 июня будет выдержан

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Российская сторона рассчитывает, что согласованный Ираном и "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН плюс Германия) срок достижения всеобъемлющей договоренности - 30 июня - будет выдержан.
Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Российской газете".
Он напомнил, что сейчас, после того как в Лозанне были согласованы политические рамки будущих договоренностей, эксперты "работают над конкретизацией этих договоренностей уже в правовых и технических формулировках".
"Это стало возможным благодаря тому, что участники процесса и со стороны наших западных партнеров, и со стороны Ирана поняли, что дальнейшее продолжение бессмысленного "перетягивания канатов" не отвечает их интересам", - отметил министр.
Министр обратил внимание на то, что после достижения всеобъемлющей договоренности потребуется последующая работа в СБ ООН.
"Этот шаг включает, безусловно, и снятие санкций, - продолжил министр. - Мы выступаем за то, чтобы все санкции, которые ввел Совбез, были сняты быстро, особенно те санкции, которые вводились в связи с необходимостью воздействовать на Иран, с тем, чтобы убедить его выполнять правила МАГАТЭ", - резюмировал Лавров.
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