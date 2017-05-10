Лавров обсудил с Трампом и Тиллерсоном Сирию и создание зон деэскалации

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном создание зон деэскалации в Сирии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Подробно говорили о Сирии, в том числе в контексте тех идей, которые сейчас сформулированы в отношении создания зон деэскалации. У нас общее понимание, что это должно быть шагом к прекращению насилия по всей территории Сирийской Арабской Республики, шагом, который поможет решать гуманитарные проблемы и который поможет создать прочные основы для того, чтобы двигаться к политическому урегулированию на основе резолюции Совета Безопасности 2254", - сказал Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.