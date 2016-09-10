Лавров и Керри установили новый рекорд длительности переговоров

Баку. 10 Сентября. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри побили рекорд продолжительности встречи по Сирии, их встреча в Женеве продолжается уже 13 часов.

Как передает Report, за это время министр и госсекретарь несколько раз уходили на перерыв, а также проводили двусторонние встречи со специальным представителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Прежний рекорд был поставлен в минувшем июле в Москве — тогда встреча продлилась 12 часов.