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    Лавров и Керри установили новый рекорд длительности переговоров

    Их встреча в Женеве продолжается уже 13 часов

    Баку. 10 Сентября. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри побили рекорд продолжительности встречи по Сирии, их встреча в Женеве продолжается уже 13 часов.

    Как передает Report, за это время министр и госсекретарь несколько раз уходили на перерыв, а также проводили двусторонние встречи со специальным представителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

    Прежний рекорд был поставлен в минувшем июле в Москве — тогда встреча продлилась 12 часов.

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