Лавров и Керри проводят встречу в Лозанне

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Джон Керри проводят двустороннюю встречу в рамках переговоров по ядерной программе Ирана в Лозанне.

"Вы оптимистично настроены относительно переговоров Ирана и "шестерки?", - спросила Лаврова американская журналистка. "Мне не платят за то, чтобы быть оптимистом", - пошутил российский министр.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Лавров и Керри планируют обсудить ряд важных тем. По словам дипломата, в ходе встречи "вполне может фигурировать" ситуация на Украине, напоминает Report со ссылкой на ТАСС.

Лавров в воскресенье провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Керри - серию двусторонних и многосторонних встреч, в том числе с иранским министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом.

К настоящему моменту в Лозанну уже прибыли министры иностранных дел Ирана, США, Китая, Франции и Германии, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, которые уже провели здесь ряд двусторонних встреч. Последним из участников "шестерки" сюда прибудет министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд.

В ходе этого раунда стороны надеются выйти на достижение политической декларации, которая определит основные положения будущей всеобъемлющей договоренности о решении ядерной проблемы Ирана.