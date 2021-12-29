Лауреат Нобелевской премии заразился коронавирусом

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари повторно заболел COVID-19.

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари повторно заболел COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает со ссылкой на канцелярию политика.

По словам представителей канцелярии, Ахтисаари чувствует себя хорошо, но находится в больнице. В марте он уже сдавал положительный тест на коронавирус.

Ранее отмечалось, что Ахтисаари прекращает публичную деятельность из-за болезни Альцгеймера. По данным издания, 84-летний Ахтисаари "получает поддержку в повседневной жизни дома и иногда лечится в учреждении по уходу" из-за запущенного состояния его болезни.

Ахтисаари был учителем начальной школы, а после ушел на дипломатическую службу: на протяжении десятилетий работал дипломатом и посредником по вопросам мира в правительстве Финляндии и ООН. В 2008 году он получил Нобелевскую премию мира за свою работу по урегулированию международных конфликтов.