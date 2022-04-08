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Латвия запретила въезд 15 россиянам и белорусам

Латвия запретила въезд 15 россиянам и белорусам Латвия внесла в "черный список" девять граждан России и шесть граждан Беларуси по подозрению в получении разведывательной информации.
Другие страны
8 апреля 2022 г. 13:19
Латвия запретила въезд 15 россиянам и белорусам

Латвия внесла в "черный список" девять граждан России и шесть граждан Беларуси по подозрению в получении разведывательной информации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила Служба госбезопасности Латвии.

По сообщениям Службы, с момента начала боевых действий РФ в Украине "министр внутренних дел Латвии Мария Голубева по предложению Службы госбезопасности внесла в так называемый "черный список" 15 граждан России и Беларуси, чья деятельность может угрожать безопасности Латвии".

Отмечается, что девяти гражданам России и шести гражданам Беларуси запрещен въезд на территорию Латвии на неопределенный срок. "Информация, имеющаяся в распоряжении Службы госбезопасности, свидетельствует о возможной причастности этих лиц к получению разведывательной информации или оказанию поддержки достижению внешнеполитических интересов России", - сообщает ведомство.

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Версия на английском языке Latvia bans entry for 15 Russia & Belarus citizens

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