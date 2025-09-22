Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Латвия восстановит болота для защиты восточной границы

    Другие страны
    • 22 сентября, 2025
    • 17:35
    Латвия восстановит болота для защиты восточной границы

    Латвия реализует программу восстановления болотных экосистем, которые могут служить естественными барьерами на ее восточной границе.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Латвии.

    "Национальные вооруженные силы поддерживают возрождение исторических мест добычи торфа на восточной границе - их восстановление может стать существенным вкладом в укрепление обороноспособности страны, выполняя функции естественных преград на восточной границе Латвии", - говорится в сообщении.

    В ведомстве подчеркнули, что особенно важно сосредоточить внимание на тех исторических местах добычи торфа, где восстановление болотных экосистем может наиболее непосредственно способствовать строительству Балтийской линии обороны на восточной границе.

    Сообщается, что соответствующий проект реализуется в четырех из пяти регионов Латвии, за исключением Рижского. Средства на проект выделяет Евросоюз.

