​Латвия получила от США 120 танков и бронемашин

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Соединенные штаты доставили в Ригу более 120 единиц бронетехники, включая танки.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба латвийского Минобороны.

Доставлены танки M1A2 Abrams и бронемашины M2A3 Bradley, а также техника обеспечения, в целом более 120 единиц.

"Присутствие союзников в Латвии (США и НАТО) — это подтверждение солидарности и безопасности региона", — написал министр обороны Латвии Раймонд Вейонис в Тwitter под фотографиями поступившей техники.

Напомним, в октябре американские танки проехались по центру Риги. Предполагалось, что их разместят в 200 км от границы с Россией.