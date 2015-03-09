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    ​Латвия получила от США 120 танков и бронемашин

    США поставили в Латвию танки M1A2 Abrams и бронемашины M2A3 Bradley

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Соединенные штаты доставили в Ригу более 120 единиц бронетехники, включая танки.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба латвийского Минобороны.

    Доставлены танки M1A2 Abrams и бронемашины M2A3 Bradley, а также техника обеспечения, в целом более 120 единиц.

    "Присутствие союзников в Латвии (США и НАТО) — это подтверждение солидарности и безопасности региона", — написал министр обороны Латвии Раймонд Вейонис в Тwitter под фотографиями поступившей техники.

    Напомним, в октябре американские танки проехались по центру Риги. Предполагалось, что их разместят в 200 км от границы с Россией.

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