Латвия передала Украине вертолеты Ми-2 и Ми-17

Латвия на безвозмездной основе передала ВВС Украины четыре вертолета.

Латвия на безвозмездной основе передала ВВС Украины четыре вертолета.

Как передает Report, об этом в Twitter написал министр обороны балтийской республики Артис Пабрикс.

"Военно-воздушные силы Украины только что получили четыре вертолета, которые были подарены Латвией, они вскоре станут частью авиапарка украинской армии", - заявил министр.

Согласно порталу lsm.lv , который ссылается на данные Минобороны, речь идет о двух вертолетах Ми-17 и двух Ми-2, их планировалось доставить на Украину в частично разобранном виде, а перед отправкой покрасить. Уточняется, что одному из вертолетов Ми-17 должен быть проведен капитальный ремонт.

Глава латвийского оборонного ведомства также подчеркнул, что "подаренные Латвией полгода назад системы противовоздушной обороны Stinger" в значительной мере оказали помощь украинской армии, а в настоящий момент "подаренные вертолеты помогут проводить военные операции и спасать жизни".