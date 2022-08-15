О нас

Латвия передала Украине вертолеты Ми-2 и Ми-17

Латвия передала Украине вертолеты Ми-2 и Ми-17 Латвия на безвозмездной основе передала ВВС Украины четыре вертолета.
Другие страны
15 августа 2022 г. 22:45
Латвия передала Украине вертолеты Ми-2 и Ми-17

Латвия на безвозмездной основе передала ВВС Украины четыре вертолета.

Как передает Report, об этом в Twitter написал министр обороны балтийской республики Артис Пабрикс.

"Военно-воздушные силы Украины только что получили четыре вертолета, которые были подарены Латвией, они вскоре станут частью авиапарка украинской армии", - заявил министр.

Согласно порталу lsm.lv, который ссылается на данные Минобороны, речь идет о двух вертолетах Ми-17 и двух Ми-2, их планировалось доставить на Украину в частично разобранном виде, а перед отправкой покрасить. Уточняется, что одному из вертолетов Ми-17 должен быть проведен капитальный ремонт.

Глава латвийского оборонного ведомства также подчеркнул, что "подаренные Латвией полгода назад системы противовоздушной обороны Stinger" в значительной мере оказали помощь украинской армии, а в настоящий момент "подаренные вертолеты помогут проводить военные операции и спасать жизни".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял зампредседателя Кабинета министров Кыргызстана
Президент Ильхам Алиев принял зампредседателя Кабинета министров Кыргызстана
15 августа 2022 г. 14:09
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
15 августа 2022 г. 11:26
В Шуше перехвачен квадракоптер-разведчик армянских вооруженных формирований
ФотоВ Шуше перехвачен квадракоптер-разведчик армянских вооруженных формирований
13 августа 2022 г. 15:21
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
13 августа 2022 г. 14:04
Депутат из Лачына: Для нас большое счастье, что президент объявил о возвращении
Депутат из Лачына: Для нас большое счастье, что президент объявил о возвращении
13 августа 2022 г. 13:36
Азербайджанской армии поручено решить вопросы относительно дороги в объезд Лачына
Азербайджанской армии поручено решить вопросы относительно дороги в объезд Лачына
13 августа 2022 г. 12:08
В Минобороны Азербайджана проанализировали операцию Возмездие
В Минобороны Азербайджана проанализировали операцию "Возмездие"
13 августа 2022 г. 11:51
Умер армянский генерал, известный как «Ходжалинский палач»
Умер армянский генерал, известный как «Ходжалинский палач»
13 августа 2022 г. 03:12
Президент: Операция Возмездие еще раз показала Армении, что нас никто и ничто не может остановить
Президент: Операция "Возмездие" еще раз показала Армении, что нас никто и ничто не может остановить
13 августа 2022 г. 00:10
Президент Ильхам Алиев рассказал об операции Возмездие
Президент Ильхам Алиев рассказал об операции "Возмездие"
12 августа 2022 г. 17:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi