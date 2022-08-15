Латвия передала Украине вертолеты Ми-2 и Ми-17

Латвия на безвозмездной основе передала ВВС Украины четыре вертолета.
Как передает Report, об этом в Twitter написал министр обороны балтийской республики Артис Пабрикс.
"Военно-воздушные силы Украины только что получили четыре вертолета, которые были подарены Латвией, они вскоре станут частью авиапарка украинской армии", - заявил министр.
Согласно порталу
Глава латвийского оборонного ведомства также подчеркнул, что "подаренные Латвией полгода назад системы противовоздушной обороны Stinger" в значительной мере оказали помощь украинской армии, а в настоящий момент "подаренные вертолеты помогут проводить военные операции и спасать жизни".