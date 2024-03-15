Латвия может депортировать сотни россиян

Власти Латвии могут депортировать 800 россиян, которые не имеют права на пребывание в стране.

Власти Латвии могут депортировать 800 россиян, которые не имеют права на пребывание в стране.

Как передает Report, об этом заявил представитель управления по вопросам миграции Латвии Мадара Пуке в эфире телеканала TV3.

"На данный момент 800 человек не получили права на пребывание в Латвии. Они не подали заявления ни на постоянное, ни на временное проживание. Мы передали информацию об этих лицах Государственной пограничной службе для дальнейшей проверки.

В ближайшие недели будет понятно, находятся ли эти люди еще в Латвии. Если они есть, то будут выданы приказы о выезде на 30 дней", - сказал он.

По словам Пуке, граждане России, которые не сдали экзамен по латышскому языку, могли подать заявление на временный вид на жительство на два года, после чего их знания латышского языка снова проверят с угрозой депортации.