 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Латвия готова начать войну против ИГИЛ

    Министерство обороны рассматривает этот вопрос

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Военное руководство Латвии рассматривает возможность отправки солдат для поддержки антитеррористической коалиции в борьбе с «Исламским государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

    Как передает Report, об этом в воскресенье сообщило информагенство LETA со ссылкой на заявление директора департамента военно-публичных отношений Минобороны Каспара Галкина.

    «Министерство обороны рассматривает возможность отправки латвийских солдат на борьбу с террористической группировкой ИГИЛ», — сообщает агентство, приводя комментарий спикера Минобороны.

    Как пояснил Галкин, в любом случае Латвия не будет отправлять своих солдат на боевые операции против террористов ИГИЛ. Латвийские солдаты могут находиться в Ираке и помогать подразделениям местных войск бороться с террористами, подобно тому, как это происходит сейчас в Афганистане.

    «В любом случае принимать решение об участии Латвии в этой операции будут политики», — уточнил Галкин.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi