Ларри Финк: Рост цены на нефть до $150 приведет мир к глобальной рецессии

Рост цен на нефть до $150 за баррель спровоцирует глубокую мировую рецессию.

Как передает Report, об этом в интервью BBC заявил глава крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк.

По словам Финка, судьба мировой экономики сейчас во многом зависит от роли Ирана в ближневосточном конфликте.

Он выделил два сценария развития событий, в рамках которых произойдет либо стабилизация и возврат цен на докризисный уровень, либо установка цен на нефть по $100–150 на годы, что станет "регрессивным налогом" для населения и ударит по бедным слоям сильнее, чем по богатым.

"Рост цен на энергоносители - это очень регрессивный налог. Он сильнее бьет по бедным, чем по богатым", - сказал Финк.

Глава BlackRock подчеркнул, что в условиях растущей нестабильности странам необходимо максимально эффективно использовать собственные ресурсы, но при этом агрессивно переходить на альтернативные источники энергии.

Финк также отметил, что затяжной период сверхвысоких цен на нефть может вынудить мировое сообщество форсировать переход на солнечную и ветровую генерацию в течение ближайших 3–4 лет.