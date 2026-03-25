    Ларри Финк: Рост цены на нефть до $150 приведет мир к глобальной рецессию

    • 25 марта, 2026
    • 09:49
    Ларри Финк: Рост цены на нефть до $150 приведет мир к глобальной рецессию

    Рост цен на нефть до $150 за баррель спровоцирует глубокую мировую рецессию.

    Как передает Report, об этом в интервью BBC заявил глава крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк.

    По словам Финка, судьба мировой экономики сейчас во многом зависит от роли Ирана в ближневосточном конфликте.

    Он выделил два сценария развития событий, в рамках которых произойдет либо стабилизация и возврат цен на докризисный уровень, либо установка цен на нефть по $100–150 на годы, что станет "регрессивным налогом" для населения и ударит по бедным слоям сильнее, чем по богатым.

    "Рост цен на энергоносители - это очень регрессивный налог. Он сильнее бьет по бедным, чем по богатым", - сказал Финк.

    Глава BlackRock подчеркнул, что в условиях растущей нестабильности странам необходимо максимально эффективно использовать собственные ресурсы, но при этом агрессивно переходить на альтернативные источники энергии.

    Финк также отметил, что затяжной период сверхвысоких цен на нефть может вынудить мировое сообщество форсировать переход на солнечную и ветровую генерацию в течение ближайших 3–4 лет.

    Ларри Финк Мировая рецессия Инвестиционная компания BlackRock Цены на нефть Возобновляемые источники энергии
    Larry Fink: Oil prices at $150 could trigger global recession
    Последние новости

    10:03

    Brent подешевела до $99,4 за баррель

    Энергетика
    09:51

    В Армению транзитом через Азербайджан отправят российскую пшеницу

    Внешняя политика
    09:49

    Ларри Финк: Рост цены на нефть до $150 приведет мир к глобальной рецессии

    Другие страны
    09:44

    Цена азербайджанской нефти незначительно снизилась

    Энергетика
    09:34

    Южная Корея и Германия столкнулись с нехваткой редкоземельных металлов

    Другие страны
    09:29

    Экспорт нефти по БТД в январе-феврале составил почти 31 млн баррелей

    Энергетика
    09:20

    ЦАХАЛ ликвидировал командные центры "Хезболлах" на юге Ливана

    Другие страны
    09:08

    В РФ заявили о нейтрализации за ночь почти 400 украинских беспилотников

    Другие страны
    09:01

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.03.2026)

    Финансы
    Лента новостей