Кыргызстан и ЕБРР подписали меморандум о взаимопонимании

Министр финансов Кыргызстана Алмаз Бакетаев и вице-президент ЕБРР по банковской деятельности Маттео Патроне подписали меморандум о взаимопонимании.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь ЕБРР по Центральной Азии и Монголии Антон Усов.

По его словам, меморандум откроет путь для подготовки рамочного соглашения о поддержке приоритетных муниципальных проектов в области инфраструктуры, ирригации и транспорта на общую сумму до 400 млн евро.

"Ожидается, что это соглашение будет способствовать развитию устойчивой инфратструктуры по всей стране и оптимизации соответствующих инвестиций ЕБРР", - написал он на своей странице в соцсети.