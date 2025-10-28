Кыргызстан и ЕБРР подписали меморандум о взаимопонимании
Другие страны
- 28 октября, 2025
- 11:28
Министр финансов Кыргызстана Алмаз Бакетаев и вице-президент ЕБРР по банковской деятельности Маттео Патроне подписали меморандум о взаимопонимании.
Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь ЕБРР по Центральной Азии и Монголии Антон Усов.
По его словам, меморандум откроет путь для подготовки рамочного соглашения о поддержке приоритетных муниципальных проектов в области инфраструктуры, ирригации и транспорта на общую сумму до 400 млн евро.
"Ожидается, что это соглашение будет способствовать развитию устойчивой инфратструктуры по всей стране и оптимизации соответствующих инвестиций ЕБРР", - написал он на своей странице в соцсети.
