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    Квартал Барзе сирийской столицы покинули 1076 боевиков

    Закончен третий этап примирения в Барзе© News.ru

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Квартал Барзе сирийской столицы покинули 1076 боевиков в рамках достигнутых договоренностей между властями Сирии и вооруженными группировками.

    Как передает Report, об этом говорится в распространенном для СМИ заявлении губернатора провинции Хомс Алаеддина Ибрагима.

    "Закончен третий этап примирения в Барзе. Квартал покинули 2672 человека, из них 1076 боевиков", — сообщил губернатор.

    На прошлой неделе в рамках программы народного примирения в Сирии был завершен вывод боевиков из соседнего с Барзе квартала Кабун.

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