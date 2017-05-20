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Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Квартал Барзе сирийской столицы покинули 1076 боевиков в рамках достигнутых договоренностей между властями Сирии и вооруженными группировками.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном для СМИ заявлении губернатора провинции Хомс Алаеддина Ибрагима.

"Закончен третий этап примирения в Барзе. Квартал покинули 2672 человека, из них 1076 боевиков", — сообщил губернатор.

На прошлой неделе в рамках программы народного примирения в Сирии был завершен вывод боевиков из соседнего с Барзе квартала Кабун.