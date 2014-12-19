​Курды при поддержке ВВС союзников освобождают Синджар

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Бойцы курдского ополчения "пешмерга" при поддержке боевых самолетов сил коалиции во главе с США освободили от боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) обширный район на границе Ирака и Сирии, где были блокированы беженцы, спасавшиеся от исламистов.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, "пешмерга" достигли подножия горы Синджар, где укрываются беженцы, сообщил глава совета национальной безопасности Курдской автономии Марсур Барзани.

Он добавил, что в ходе боев убито около 100 боевиков ИГИЛ, ничего не сообщив о своих потерях.

Курдам удалось освободить территорию площадью около 100 кв. км в окрестностях Синджара благодаря более чем 50 авиаударам, нанесенным самолетами союзников, заявил американский генерал Джеймс Терри.

Курдские отряды начали наступление в среду с целью деблокирования города и горы Синджар на северо-западе Ирака, где с прошлого лета укрываются тысячи беженцев, спасающихся от боевиков ИГИЛ.