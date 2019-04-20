Экс-президента Перу приговорили к трем годам предварительного заключения

Суд вынес решение о предварительном заключении для экс-президента Перу Пабло Кучински в рамках расследования по делу Odebrecht.

Об этом говорится в Twitter Верховного суда страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Суд вынес решение о предварительном заключении на 36 месяцев в отношении экс-президента Перу Пабло Кучински, подозреваемого в отмывании активов с отягчающими обстоятельствами в виде принадлежности к криминальной организации", - отмечается в сообщении.

В настоящее время Кучински находится в больнице, куда он был отправлен из-за проблем с сердцем.

Согласно информации суда США, бразильская строительная компания Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.

В конце марта 2018 года конгресс Перу удовлетворил прошение на тот момент президента Перу Педро Пабло Кучински об отставке в связи с подозрениями в причастности к получению платежей от Odebrecht на 4,8 миллиона долларов в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги.