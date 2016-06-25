Куба отказала в выдаче виз делегации Конгресса США

Баку. 25 Июня. REPORT.AZ/ Группа членов комитета по национальной безопасности палаты представителей Конгресса США не смогла попасть на Кубу, чтобы проверить, как охраняются местные аэропорты, поскольку власти островного государства отказались выдать визы американским законодателям.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщил журналистам председатель комитета, республиканец от штата Техас Майкл Маккол.

"Говоря все время "давайте откроем Кубу для всех", они просто отклонили заявку на получение визы председателя комитета по нацбезопасности", - сказал он.

"В то время как администрация (Барака) Обамы стелет красный ковер для Гаваны, кубинское правительство отказывается проявлять открытость и транспарентность по отношению к представителям (американского) народа", - полагает политик.

США и Куба летом 2015 года восстановили дипломатические отношения, разорванные в 1961 году. Власти США и Кубы договорились о возобновлении регулярного авиасообщения, а в начале текущего месяца американское министерство транспорта уточнило, какие компании смогут летать на остров.