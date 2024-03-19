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Крупнейшего китайского застройщика обвинили в махинациях

Крупнейшего китайского застройщика обвинили в махинациях Крупнейший китайский девелопер Evergrande Group обвиняется в завышении выручки на 78 млрд долларов в 2019-2020 годах, что могло спровоцировать крупнейший в истории Китая корпоративный дефолт.
Другие страны
19 марта 2024 г. 19:10
Крупнейшего китайского застройщика обвинили в махинациях

Крупнейший китайский девелопер Evergrande Group обвиняется в завышении выручки на 78 млрд долларов в 2019-2020 годах, что могло спровоцировать крупнейший в истории Китая корпоративный дефолт.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы Комиссии по ценным бумагам КНР.

По данным регулятора, подразделение Evergrande - Hengda Real Estate намеренно завысило доходы на 214 млрд юаней (29,7 млрд долларов) в 2019 году и еще на 350 млрд юаней (48,6 млрд долларов) годом позже. Это привело к завышению прибыли на 63% и 87% соответственно.

"Комиссия по ценным бумагам оштрафовала Hengda на 4,18 млрд юаней (581 млн долларов) за фальсификацию отчетности и незаконный выпуск облигаций на 2,89 млрд долларов", - пишет агентство.

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Версия на английском языке Biggest Chinese developer accused of fraud

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