​Кровавая ночь в Сан-Паулу: неизвестные расстреляли более 20 человек

Баку. 14 Августа. REPORT.AZ/ В ночь на 13 августа в Сан-Паулу, крупнейшем городе Бразилии, было совершено несколько убийств, жертвами которых стали не менее 23 человек.

Как передает Report, еще около 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

Большинство жертв были убиты в баре в районе Муньоз Жуниор в Осаско, пригороде Сан-Паулу. По словам очевидцев, преступники приехали на двух автомобилях, убедились в отсутствии полицейских, вошли в бар и открыли огонь по посетителям. 19 человек были убиты и около 30 ранены.

В Баруэри, другом пригороде Сан-Паулу, неизвестные расстреляли мужчину на улице, выстрелив в него не менее десяти раз.

В девяти километрах от места этого убийства преступники обстреляли людей перед баром в парке Кармаргос. В результате два человека были убиты на месте и еще один умер от ран в больнице.

Полиция на данный момент не знает, были ли эти убийства связаны между собой.