Кремль увидел негативное влияние украинской нестабильности на мировую экономику

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Отсутствие стабильности и мира на Украине негативно сказывается на России, европейских партнерах и на мировой экономике, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В целом, конечно, благоприятная для развития экономики атмосфера требует мира и стабильности. Когда у наших границ в Украине происходит и не мир, и не стабильность, это негативно сказывается на нас, это негативно сказывается на наших партнерах в Европе, и негативно сказывается на мировой экономике в целом", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос, повлияет ли улучшение российско-украинских отношений и отношений с США на экономическую обстановку в России.

Именно поэтому, отметил пресс-секретарь президента, Россия последовательно делает все для налаживания мира в Украине, передает Report со ссылкой на Интерфакс.