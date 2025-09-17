Кремль: ЕС ошибается, продолжая санкционную политику против РФ
Другие страны
- 17 сентября, 2025
- 14:43
Евросоюз ошибается, полагая, что продолжение санкционной политики против РФ способно повлиять на позицию Москвы.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Евросоюз и отдельные европейские страны, многие из них, продолжают достаточно враждебную линию в отношении России. Они ошибочно считают, что санкции каким-то образом изменят позицию Российской Федерации", - сказал Песков.
Так он прокомментировал планы ЕС ускорить отказ от российских энергоносителей и предстоящий 19-й пакет санкций, который коснется криптовалют, банковского сектора и энергетики России.
По его мнению, санкции наносят вред, прежде всего, экономике Евросоюза.
Последние новости
14:59
В Нахчыване 5-летняя девочка упала с балконаПроисшествия
14:51
Папа Римский вновь призвал к перемирию между Израилем и ХАМАСДругие страны
14:43
Кремль: ЕС ошибается, продолжая санкционную политику против РФДругие страны
14:41
В Баку объем товарооборота увеличился более чем на 4%Бизнес
14:29
Самед Баширли: "Зеленая энергетика" открывает новые горизонты для сотрудничества Германии и АзербайджанаЭнергетика
14:28
Фото
В селе Бадара планируется восстановление 128 домов в следующем годуВнутренняя политика
14:25
ЦАХАЛ открыл дополнительный коридор для эвакуации жителей ГазыДругие страны
14:23
КазМунайГаз возобновил экспорт нефти по БТДЭнергетика
14:22