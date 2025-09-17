Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Кремль: ЕС ошибается, продолжая санкционную политику против РФ

    • 17 сентября, 2025
    • 14:43
    

    Евросоюз ошибается, полагая, что продолжение санкционной политики против РФ способно повлиять на позицию Москвы.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Евросоюз и отдельные европейские страны, многие из них, продолжают достаточно враждебную линию в отношении России. Они ошибочно считают, что санкции каким-то образом изменят позицию Российской Федерации", - сказал Песков.

    Так он прокомментировал планы ЕС ускорить отказ от российских энергоносителей и предстоящий 19-й пакет  санкций, который коснется криптовалют, банковского сектора и энергетики России.

    По его мнению, санкции наносят вред, прежде всего, экономике Евросоюза.

