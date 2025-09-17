Кремль: ЕС ошибается, продолжая санкционную политику против РФ

Евросоюз ошибается, полагая, что продолжение санкционной политики против РФ способно повлиять на позицию Москвы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Евросоюз и отдельные европейские страны, многие из них, продолжают достаточно враждебную линию в отношении России. Они ошибочно считают, что санкции каким-то образом изменят позицию Российской Федерации", - сказал Песков.

Так он прокомментировал планы ЕС ускорить отказ от российских энергоносителей и предстоящий 19-й пакет санкций, который коснется криптовалют, банковского сектора и энергетики России.

По его мнению, санкции наносят вред, прежде всего, экономике Евросоюза.