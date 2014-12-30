​Красный Крест и Красный Полумесяц просят увеличить финпомощь Сирии втрое

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Увеличить в три раза - с 5 млн. до 15 млн. швейцарских франков (с 5,07 до 15,21 млн. долларов) - помощь на нужды здравоохранения в Сирии призвала страны-доноры Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в заявлении федерации, распространенном в Женеве, подчеркивается, что вследствие вооруженного конфликта многие больницы в Сирии либо закрыты, либо не могут в полной мере оказывать медпомощь из-за нанесенного им в ходе боев ущерба.

Это крайне осложняет положение людей, вынужденно покинувших свои дома.

"Гуманитарные потребности внутри Сирии огромны", - заявил генеральный секретарь Федерации Эльхадж Ас Си, посетивший 21-22 декабря Сирию. Здравоохранение вызывает обеспокоенность в первую очередь, подчеркнул он. "Мы не хотим, чтобы люди, которые выжили под бомбами и пулями, погибли из-за отсутствия возможности обратиться к врачу или получить лекарство", - сказал Эльхадж Ас Си. Отметив, что ситуация в Сирии представляет собой "затяжной кризис", он призвал международное сообщество расширить оказание помощи, поскольку гуманитарные потребности носят "беспрецедентный характер".