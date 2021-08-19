О нас
Report Georgia
Аудио новости

Коронавирус спас экономику Чили

Коронавирус спас экономику Чили Экономический рост Чили во время пандемии превзошел ожидания
Другие страны
19 августа 2021 г. 05:38
Коронавирус спас экономику Чили

Во втором квартале 2021 года экономика Чили выросла больше, чем ожидали эксперты Bloomberg. Латиноамериканскую страну спасли введенные для смягчения удара от вспышки коронавируса государственные финансовые стимулы.

Как сообщает Report со ссылкой на lenta.ru, ВВП Чили весной вырос на один процент по сравнению с первым кварталом 2021 года и превзошел прогноз аналитиков Bloomberg - они предсказывали прирост на 0,7 процента. Экономика выросла на 18,1 процента по сравнению с 2020 годом, говорится в информации Центробанка страны.

По данным Международного валютного фонда, из развивающихся стран Чили больше всех потратила на компенсацию экономических последствий пандемии – на одну только серию досрочных выплат пенсий пришлось выделить 50 миллиардов долларов. Полученные от государства деньги вызвали бум потребления и поразительный прирост розничных продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 72 процента в мае и на 66 процентов в июне. В будущем ожидается ускорение роста - заболевающих COVID-19 стало меньше из-за вакцинации, а экономика понемногу восстанавливается.

Центральный банк отметил, что добыча полезных ископаемых выросла на 3,1 процента, а внутренний спрос стал выше на 1,6 процента - население стало чаще сидеть дома и потреблять больше энергии.

Финансовый регулятор Чили прогнозирует, что в этом году ВВП страны вырастет на 9,5 процента. Кроме того, законодательные органы обсуждают сокращение пенсий – это еще больше поспособствует экономическому росту. Потенциально более активное восстановление чилийской экономики побудило Центральный банк начать в прошлом месяце повышение ключевой ставки. Опрошенные регулятором трейдеры ожидают, что с текущих 0,75 процента она поднимется до 2,25 процента в год.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке COVID saves Chile’s economy
Версия на азербайджанском языке Koronavirus Çili iqtisadiyyatını xilas edib

Самое читаемое

В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
14 августа 2021 г. 19:13
Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха
Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха
18 августа 2021 г. 14:19
Тысячи работников сферы образования в Азербайджане получили справку против вакцины от COVID-19
Тысячи работников сферы образования в Азербайджане получили справку против вакцины от COVID-19
19 августа 2021 г. 19:24
В Кюрдамире столкнулись легковой и грузовой автомобили, три человека погибли
В Кюрдамире столкнулись легковой и грузовой автомобили, три человека погибли
14 августа 2021 г. 17:21
Сегодня день Ашура
Сегодня день Ашура
19 августа 2021 г. 00:00
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
15 августа 2021 г. 15:23
Лига конференций: Нефтчи сыграл вничью с Маккаби
ФотоЛига конференций: "Нефтчи" сыграл вничью с "Маккаби"
19 августа 2021 г. 22:53
В Баку задержан мужчина, находившийся в розыске 19 лет
В Баку задержан мужчина, находившийся в розыске 19 лет
16 августа 2021 г. 17:24
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
17 августа 2021 г. 22:15
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 3 508 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 3 508 человек
14 августа 2021 г. 18:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi