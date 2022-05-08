О нас
Аудио новости

Короля Саудовской Аравии госпитализировали

Короля Саудовской Аравии госпитализировали Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд был доставлен в госпиталь в Джидде для проведения медицинского обследования.
Другие страны
8 мая 2022 г. 23:35
Короля Саудовской Аравии госпитализировали

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд был доставлен в госпиталь в Джидде для проведения медицинского обследования.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Spa, об этом сообщил королевский двор.

Отмечается, что монарх поступил в медицинский комплекс в субботу. 86-летнему королю была сделана колоноскопия, результаты положительные, однако врачи решили оставить его в больнице еще на некоторое время для отдыха и восстановления после процедуры.

В 2020 году король Сальман перенес операцию на желчном пузыре.

Наследным принцем Саудовской Аравии является сын короля 36-летний Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, который занимает пост первого заместителя премьер-министра, а также министра обороны страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı Kralı xəstəxanaya yerləşdirilib

Экслюзивные новости

Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
7 мая 2022 г. 18:59
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
Консул: В Актау откроется филиал Торгового дома Азербайджана
6 мая 2022 г. 14:30
Чернобыль – освобожденный, но заминированный
ФотоЧернобыль – освобожденный, но заминированный
6 мая 2022 г. 13:05
Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий
Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий
6 мая 2022 г. 08:24
Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану
Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану
5 мая 2022 г. 23:52
Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
5 мая 2022 г. 15:33
Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Глава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
ФотоГлава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
2 мая 2022 г. 16:00
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
30 апреля 2022 г. 13:10
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
30 апреля 2022 г. 10:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi