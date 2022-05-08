Короля Саудовской Аравии госпитализировали

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд был доставлен в госпиталь в Джидде для проведения медицинского обследования.
Как передает Report со ссылкой на информационное агентство
Отмечается, что монарх поступил в медицинский комплекс в субботу. 86-летнему королю была сделана колоноскопия, результаты положительные, однако врачи решили оставить его в больнице еще на некоторое время для отдыха и восстановления после процедуры.
В 2020 году король Сальман перенес операцию на желчном пузыре.
Наследным принцем Саудовской Аравии является сын короля 36-летний Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, который занимает пост первого заместителя премьер-министра, а также министра обороны страны.