Короля Саудовской Аравии госпитализировали

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд был доставлен в госпиталь в Джидде для проведения медицинского обследования.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд был доставлен в госпиталь в Джидде для проведения медицинского обследования.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Spa , об этом сообщил королевский двор.

Отмечается, что монарх поступил в медицинский комплекс в субботу. 86-летнему королю была сделана колоноскопия, результаты положительные, однако врачи решили оставить его в больнице еще на некоторое время для отдыха и восстановления после процедуры.

В 2020 году король Сальман перенес операцию на желчном пузыре.

Наследным принцем Саудовской Аравии является сын короля 36-летний Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, который занимает пост первого заместителя премьер-министра, а также министра обороны страны.