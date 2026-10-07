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    Королева Норвегии до лета 2027 года не примет участие в мероприятиях из-за реабилитации

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 17:29
    Королева Норвегии до лета 2027 года не примет участие в мероприятиях из-за реабилитации

    Королева Норвегии Метте-Марит не будет участвовать в официальных мероприятиях до лета 2027 года.

    Как передает Report со ссылкой на норвежскую телекомпанию NRK, об этом говорится в сообщении королевского дома страны.

    "Королева все еще находится на реабилитации после пересадки легких, и первоначально у нее не будет официальной программы реабилитации до следующего лета", - сказано в сообщении.

    Кроме того, королевская семья сообщила о том, что кронпринцесса Ингрид Александра продолжит уделять первостепенное внимание учебе и будет участвовать в некоторых официальных мероприятиях до своего возвращения в Австралию для начала учебы в феврале.

    В этом семестре наследная принцесса находится по обмену в Университете Осло.

    Отметим, что Харальд V, старейший монарх Европы, скончался 28 августа в возрасте 89 лет. После чего королем Норвегии стал его сын - Хокон VIII.

    Кронпринцесса Метте-Марит Пересадка органов Ингрид Александра Норвегия
    MiniBoss
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