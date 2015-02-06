Королева Иордании возглавила демонстрацию против "Исламского государства" в Аммане

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Королева Иордании Рания возглавила в пятницу массовую демонстрацию в Аммане против экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, марш начался после пятничной молитвы, люди стартовали от Большой мечети Аль-Хусейни в иорданской столице.

Участники акции поддержали решение иорданского руководства отомстить террористам ИГ за убийство захваченного в плен пилота Муазы Юсефа аль-Касасбы. "Мы все Муаз", "Да - возмездию! Да - искоренению терроризма!" - скандировали демонстранты. В марше приняли участие представители иорданской общественности, депутаты парламента, духовные вожди и шейхи племен, профсоюзные и молодежные активисты.