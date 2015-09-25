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    ​Король Саудовской Аравии распорядился улучшить меры безопасности хаджа после трагедии

    Король Саудовской Аравии Салман заявил о необходимости улучшить уровень организации и контроля за движением на хадже

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман заявил о необходимости "улучшить уровень организации и контроля за движением" на хадже, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    В четверг в давке в окрестностях Мекки погибли 753 человека.

    Правительство Саудовской Аравии организовало комиссию для расследования произошедшего. Министр здравоохранения страны сказал, что давка произошла из-за того, что многие паломники не соблюдали временные рамки, установленные властями.

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