Король Испании впервые за 18 лет посетит КНР с госвизитом

Король Испании Филипп VI 10-13 ноября впервые посетит Китай, что станет первым за 18 лет госвизитом испанского монарха в КНР.

Как передает Report cо ссылкой на китайские СМИ, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина король Испании Филипп VI с 10 по 13 ноября посетит Китай с государственным визитом. Это первый госвизит короля Филиппа VI в Китай с момента его вступления на престол (2014 год), а также первый визит испанского короля в Китай за 18 лет, что имеет важное значение", - заявила она.

По ее словам, во время визита Филипп VI проведет встречи с Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Будут обсужды двусторонние отношения, а также международные и региональные вопросы, представляющие общий интерес.