    Король Испании впервые за 18 лет посетит КНР с госвизитом

    Другие страны
    03 ноября, 2025
    12:42
    Король Испании впервые за 18 лет посетит КНР с госвизитом

    Король Испании Филипп VI 10-13 ноября впервые посетит Китай, что станет первым за 18 лет госвизитом испанского монарха в КНР.

    Как передает Report cо ссылкой на китайские СМИ, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    "По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина король Испании Филипп VI с 10 по 13 ноября посетит Китай с государственным визитом. Это первый госвизит короля Филиппа VI в Китай с момента его вступления на престол (2014 год), а также первый визит испанского короля в Китай за 18 лет, что имеет важное значение", - заявила она.

    По ее словам, во время визита Филипп VI проведет встречи с Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Будут обсужды двусторонние отношения, а также международные и региональные вопросы, представляющие общий интерес.

    Лента новостей