Король Испании лишил сестру титула герцогини из-за дела о коррупции

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/Король Испании Филипп VI лишил свою сестру инфанту Кристину титула герцогини Пальма-де-Майоркской, говорится в заявлении королевского дворца, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Кристину обвиняют в совершении двух налоговых преступлений против государственной казны в 2007 и 2008 годах. Судья считает инфанту Кристину прямой соучастницей уклонения от уплаты налогов в размере 337 138 евро через фирму Aizoon. Общественное обвинение в лице объединения "Чистые руки" просит для инфанты восемь лет тюремного заключения.

"Официальный правительственный вестник завтра (в пятницу) опубликует королевский указ, в котором его величество лишает инфанту Кристину титула герцогини Пальма-де-Майоркской", - цитирует текст заявления агентство Франс Пресс.

О том, что принцессу Кристину могут лишить титула герцогини в связи с предъявленными ей обвинениями в налоговых преступлениях, испанские СМИ сообщали еще в прошлом году.