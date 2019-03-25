Король Иордании отменил визит в Румынию

Король Иордании Абдалла II отменил намеченный на 25 марта официальный визит в Румынию.

Как передает Report со ссылкой на Анадолу, об этом сообщает Иорданский королевский диван (канцелярия).

Причина связана с заявлением румынского премьер-министра Виорики Дэнчилэ о переносе посольства ее страны в Израиле в Иерусалим.

Ожидалось, что в ходе визита между Румынией и Иорданией будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве в разных сферах.

Президент Румынии Клаус Йоханнис ранее раскритиковал заявление премьер-министра Виорики Дэнчилэ о переносе румынского посольства в Израиле в Иерусалим. Йоханнис считает, что Дэнчилэ подобными заявлениями демонстрирует "полное невежество в вопросах внешней политики".

Генеральная Ассамблея ООН на экстренном заседании 21 декабря 2017 года проголосовала против признания Иерусалима столицей Израиля. По итогам голосования 128 стран призвали США отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля, 35 государств воздержались, а девять – поддержали американцев.