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Корабль New Shepard стартовал в суборбитальный полет с шестью туристами на борту

Корабль New Shepard стартовал в суборбитальный полет с шестью туристами на борту Многоразовый американский корабль New Shepard в четверг стартовал в суборбитальный полет с коммерческим экипажем в составе шести космических туристов.
Другие страны
29 августа 2024 г. 17:37
Корабль New Shepard стартовал в суборбитальный полет с шестью туристами на борту

Многоразовый американский корабль New Shepard в четверг стартовал в суборбитальный полет с коммерческим экипажем в составе шести космических туристов.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила компания-разработчик Blue Origin.

Запуск ракеты с кораблем New Shepard в рамках миссии NS-26 был осуществлен со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас.

Многоразовая ракета New Shepard, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из одноступенчатой 18-метровой ракеты-носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

Полет продлится около 11 минут. После вертикального разгона продолжительностью 110 секунд от носителя отделится спускаемый аппарат, который продолжит по инерции набирать высоту до примерно 105 км, то есть чуть выше линии Кармана.

Линия Кармана - высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В соответствии с определением Международной авиационной федерации, линия находится на высоте 100 км. В этой связи пассажиры капсулы могут претендовать на звание астронавта, не совершая при этом орбитального полета.

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