Конте назвал задержки поставок вакцин от COVID-19 неприемлемыми

Задержки поставок вакцин от коронавирусной инфекции неприемлемы и "представляют собой серьезные нарушения контрактных обязательств".

"Задержки поставок вакцин от коронавирусной инфекции неприемлемы и "представляют собой серьезные нарушения контрактных обязательств".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В настоящее время для вакцинации от COVID-19 в Италии используются два препарата, разрешенные Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) – вакцина Pfizer/BioNThec и вакцина американской компании Moderna. Однако львиная доля прививок делается именно первой вакциной, поскольку второй препарат доставляется сейчас в страну в очень ограниченных объемах.

Говоря об объявленных недопоставках вакцины от Pfizer, Конте заявил, что региональные власти Италии вынуждены замедлить ввод новых доз, чтобы обеспечить повторную вакцинацию уже получивших препарат.

"Но еще большее беспокойство вызывают новости, опубликованные вчера компанией AstraZeneca. Если 60-процентное сокращение доз на первые три месяца подтвердится, то в Италию будут доставлены 3,4 миллиона доз вместо 8 миллионов", - написал он в Facebook.

По его словам, задержки поставок наносят "огромный ущерб Италии и другим европейским странам с прямыми последствиями для жизни и здоровья граждан".

Конте подчеркнул, что Италия прибегнет ко всем инструментам и юридическим инициативам, чтобы добиться уважения контрактных обязательств в отношении поставок вакцин, "как это происходит с Pfizer/BioNTech". Премьер добавил, что задержки поставок вакцин недопустимы. Ранее сообщалось, что вопрос о возможном иске к Pfizer уже находится на рассмотрении Государственной адвокатуры Италии, главной функцией которой является оказание юридической помощи официальным властям.