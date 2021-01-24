О нас
Report Georgia
Аудио новости

Конте назвал задержки поставок вакцин от COVID-19 неприемлемыми

Конте назвал задержки поставок вакцин от COVID-19 неприемлемыми Задержки поставок вакцин от коронавирусной инфекции неприемлемы и "представляют собой серьезные нарушения контрактных обязательств".
Другие страны
24 января 2021 г. 08:59

"Задержки поставок вакцин от коронавирусной инфекции неприемлемы и "представляют собой серьезные нарушения контрактных обязательств".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В настоящее время для вакцинации от COVID-19 в Италии используются два препарата, разрешенные Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) – вакцина Pfizer/BioNThec и вакцина американской компании Moderna. Однако львиная доля прививок делается именно первой вакциной, поскольку второй препарат доставляется сейчас в страну в очень ограниченных объемах.

Говоря об объявленных недопоставках вакцины от Pfizer, Конте заявил, что региональные власти Италии вынуждены замедлить ввод новых доз, чтобы обеспечить повторную вакцинацию уже получивших препарат.

"Но еще большее беспокойство вызывают новости, опубликованные вчера компанией AstraZeneca. Если 60-процентное сокращение доз на первые три месяца подтвердится, то в Италию будут доставлены 3,4 миллиона доз вместо 8 миллионов", - написал он в Facebook.

По его словам, задержки поставок наносят "огромный ущерб Италии и другим европейским странам с прямыми последствиями для жизни и здоровья граждан".

Конте подчеркнул, что Италия прибегнет ко всем инструментам и юридическим инициативам, чтобы добиться уважения контрактных обязательств в отношении поставок вакцин, "как это происходит с Pfizer/BioNTech". Премьер добавил, что задержки поставок вакцин недопустимы. Ранее сообщалось, что вопрос о возможном иске к Pfizer уже находится на рассмотрении Государственной адвокатуры Италии, главной функцией которой является оказание юридической помощи официальным властям.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Привитый от COVID-19 министр: Вакцина достаточно безопасна
Привитый от COVID-19 министр: Вакцина достаточно безопасна
18 января 2021 г. 12:05
Минобразования прокомментировало информацию о возобновлении занятий в школах
Минобразования прокомментировало информацию о возобновлении занятий в школах
19 января 2021 г. 12:43
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
18 января 2021 г. 18:19
Чавушоглу назвал условия налаживания связей Азербайджана и Турции с Арменией
Чавушоглу назвал условия налаживания связей Азербайджана и Турции с Арменией
18 января 2021 г. 17:12
Разоблачение очередной армянской лжи: умерший 15 лет назад певец даст концерт
Разоблачение очередной армянской лжи: умерший 15 лет назад певец "даст" концерт
18 января 2021 г. 15:24
Кабмин о единовременной выплате в размере 190 манатов
Кабмин о единовременной выплате в размере 190 манатов
19 января 2021 г. 18:43
Главврач: После вакцинации чувствую себя хорошо
Главврач: После вакцинации чувствую себя хорошо
18 января 2021 г. 11:50
Названы документы, по которым граждане Азербайджана смогут посетить Турцию
Названы документы, по которым граждане Азербайджана смогут посетить Турцию
19 января 2021 г. 17:48
Пашинян: 20 января минутой молчания и я почтил память бакинских жертв 1990 года
Пашинян: 20 января минутой молчания и я почтил память бакинских жертв 1990 года
20 января 2021 г. 16:38
Лавров: Независимость Нагорного Карабаха никем не признана
Лавров: Независимость Нагорного Карабаха никем не признана
18 января 2021 г. 14:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi