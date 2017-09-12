Конституционный суд приостановил действие закона о выходе Каталонии из Испании

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Конституционный суд (КС) Испании приостановил действие закона, регулирующего выход Каталонии из состава пиренейского королевства, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации местных СМИ, КС принял к рассмотрению иск правительства Испании против данного закона, что автоматически привело к приостановке его действия вплоть до окончания разбирательства в суде.

Документ, который насчитывает 89 статей, был разработан для обеспечения соблюдения законности в период между плебисцитом, намеченным на 1 октября, и утверждением "каталонской конституции". В нем также предусмотрено, что "каталонское гражданство не требует отказа от испанского подданства". Закон регулирует и такой аспект, как юридическая система гипотетической независимой республики. Он является переходным, пока парламент не создаст новую правовую базу.

Власти Испании заявили, что не позволят провести референдум, посягающий на единство и целостность королевства.