Конгрессмены США одобрили повышение потолка госдолга страны

Палата представителей Конгресса США во вторник вслед за Сенатом поддержала повышение потолка госдолга страны на 2,5 трлн, до 31,4 трлн долларов США.

Палата представителей Конгресса США во вторник вслед за Сенатом поддержала повышение потолка госдолга страны на 2,5 трлн, до 31,4 трлн долларов США.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

В поддержку инициативы высказался 221 конгрессмен, 209 проголосовали против. Для ее утверждения, согласно достигнутым ранее законодателями договоренностям, потребовалось простое большинство голосов. Оно и в Сенате, и в Палате представителей имеется у демократов.

Ранее верхняя палата Конгресса США одобрила указанный законопроект. Ожидается, что вскоре он будет направлен на подпись президенту Джо Байдену. Министр финансов США Джанет Йеллен ранее призвала законодателей принять законопроект о потолке госдолга, поскольку иначе после 15 декабря может возникнуть нехватка средств, необходимых для финансирования работы федерального правительства.

Байден 14 октября утвердил повышение потолка государственного долга на 480 млрд, до 28,9 трлн долларов, что, как ранее отмечали в Минфине, позволит покрывать расходы до 3 декабря 2021 года. Соответствующая инициатива была утверждена обеими палатами Конгресса.