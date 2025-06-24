Конгрессмен Картер номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира

Член Палаты представителей Конгресса США (республиканец, от штата Джорджия) Бадди Картер заявил, что номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Как передает Report, об этом Картер написал в своем аккаунте в соцсети Х.
"Я только что номинировал президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в знак признания его исторической роли в установлении перемирия между Израилем и Ираном и предотвращении получения крупнейшим в мире государством - спонсором терроризма самого смертоносного оружия на планете", - заявил он.
Отметим, что Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было.
По заявлению Трампа, Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Израильские власти подтвердили, что приняли предложение США, и сообщили о выполнении всех поставленных перед собой задач. В Иране заявили, что одержали победу над Израилем, вынудив его в одностороннем порядке прекратить агрессию.