Конгрессмен и мэр пострадали при взрыве во время шоу на Филиппинах

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Двое полицейских погибли при взрыве гранаты в провинции Абра на Филиппинах, в результате инцидента также пострадали конгрессмен и мэр города Ла Пас, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Взрыв произошел во время шоу фейерверков, на котором присутствовал мэр города, а также представитель провинции Абра Джозеф Бернос с супругой.

Двое стражей порядка в результате полученных ранений скончались в больнице. Еще несколько человек, в том числе сотрудники полиции, остаются в медучреждениях. Конгрессмен вместе с женой получили незначительные ранения.

После взрыва полицейские задержали одного человека.