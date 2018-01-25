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    Конгрессмен и мэр пострадали при взрыве во время шоу на Филиппинах

    Двое стражей порядка в результате полученных ранений скончались в больнице

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Двое полицейских погибли при взрыве гранаты в провинции Абра на Филиппинах, в результате инцидента также пострадали конгрессмен и мэр города Ла Пас, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Взрыв произошел во время шоу фейерверков, на котором присутствовал мэр города, а также представитель провинции Абра Джозеф Бернос с супругой.

    Двое стражей порядка в результате полученных ранений скончались в больнице. Еще несколько человек, в том числе сотрудники полиции, остаются в медучреждениях. Конгрессмен вместе с женой получили незначительные ранения.

    После взрыва полицейские задержали одного человека. 

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