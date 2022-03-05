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Конгресс США одобрил продажу Польше 250 танков Abrams

Конгресс США одобрил продажу Польше 250 танков Abrams Конгресс США выразил согласие на продажу Польше 250 танков Abrams.
Другие страны
5 марта 2022 г. 12:02
Конгресс США одобрил продажу Польше 250 танков Abrams

Конгресс США выразил согласие на продажу Польше 250 танков Abrams.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Войско польское усиливается! Конгресс США дал согласие на продажу Польше 250 танков Abrams", - написал Блащак в Twitter.

Он отметил, что согласие конгресса - "это уже последний важный шаг перед подписанием контракта на закупку" танков. "Это самый важный контракт на закупку вооружения за последние много лет", – добавил глава Минобороны Польши.

Речь идет о покупке Польшей 250 танков Abrams в новейшей версии M1A2 SEPv3. Минобороны республики информировало, что намерено разместить их на восточной границе страны.

В пятницу группа сенаторов США в пятницу обратилась к президенту страны Джо Байдену с просьбой ускорить поставки Польше американских танков Abrams и иных вооружений на сумму в 6 млрд долларов США.

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