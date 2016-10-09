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    Кондолиза Райс призвала Трампа сняться с выборов

    Дональд Трамп не должен быть президентом. Он должен уйти

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Бывший госсекретарь США (2005-2009 гг.) Кондолиза Райс призвала кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа снять свою кандидатуру с выборов.

    Как передает Report, об этом она написала в воскресенье на своей странице в социальной сети Facebook.

    "Дональд Трамп не должен быть президентом. Он должен уйти", - написала Райс.

    "Как республиканец, я надеюсь поддержать того, у кого есть достоинство и масштаб, чтобы занимать высший пост в величайшей демократии на Земле", - добавила бывший госсекретарь.

    Всеобщие выборы пройдут в США 8 ноября.

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