Кондолиза Райс призвала Трампа сняться с выборов

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Бывший госсекретарь США (2005-2009 гг.) Кондолиза Райс призвала кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа снять свою кандидатуру с выборов.

Как передает Report, об этом она написала в воскресенье на своей странице в социальной сети Facebook.

"Дональд Трамп не должен быть президентом. Он должен уйти", - написала Райс.

"Как республиканец, я надеюсь поддержать того, у кого есть достоинство и масштаб, чтобы занимать высший пост в величайшей демократии на Земле", - добавила бывший госсекретарь.

Всеобщие выборы пройдут в США 8 ноября.