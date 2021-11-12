Компания DS создала специально для президента Франции автомобиль 7 Crossback

Компания DS (премиальный бренд Citroen) представила новый кроссовер 7 Crossback Elysee, созданный специально для президента Франции Эммануэля Макрона.

Компания DS (премиальный бренд Citroen) представила новый кроссовер 7 Crossback Elysee, созданный специально для президента Франции Эммануэля Макрона.

Как передает Report, автомобиль окрашен в традиционный для автомобилей президентов Франции цвет Ink Blue, получил особые 20-дюймовые диски, спецсигналы за решеткой радиатора и шильдики с французским триколором и буквами RF (Republique Franaise).

В салоне вместо единого дивана установлены два раздельных кресла, обитых кожей и алькантарой, с электроприводами. Между сиденьями размещен блок управления климатической системой и освещением, подставка для документов, USB-порты и зарядная станция для смартфона.

Кроссовер построен на базе 300-сильного гибрида DS 7 Crossback E-Tense с 200-сильным 1,6-литровым бензиновым мотором и парой 110-сильных электромоторов (один работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а второй вращает задние колеса). У автомобиля увеличена на 20 см колесная база, а кузов получил бронирование, степень которого не сообщается.