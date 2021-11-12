О нас
Report Georgia
Аудио новости

Компания DS создала специально для президента Франции автомобиль 7 Crossback

Компания DS создала специально для президента Франции автомобиль 7 Crossback Компания DS (премиальный бренд Citroen) представила новый кроссовер 7 Crossback Elysee, созданный специально для президента Франции Эммануэля Макрона.
Другие страны
12 ноября 2021 г. 13:31
Компания DS создала специально для президента Франции автомобиль 7 Crossback

Компания DS (премиальный бренд Citroen) представила новый кроссовер 7 Crossback Elysee, созданный специально для президента Франции Эммануэля Макрона.

Как передает Report, автомобиль окрашен в традиционный для автомобилей президентов Франции цвет Ink Blue, получил особые 20-дюймовые диски, спецсигналы за решеткой радиатора и шильдики с французским триколором и буквами RF (Republique Franaise).

В салоне вместо единого дивана установлены два раздельных кресла, обитых кожей и алькантарой, с электроприводами. Между сиденьями размещен блок управления климатической системой и освещением, подставка для документов, USB-порты и зарядная станция для смартфона.

Кроссовер построен на базе 300-сильного гибрида DS 7 Crossback E-Tense с 200-сильным 1,6-литровым бензиновым мотором и парой 110-сильных электромоторов (один работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а второй вращает задние колеса). У автомобиля увеличена на 20 см колесная база, а кузов получил бронирование, степень которого не сообщается.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Серия А: Милан и Интер сыграли вничью
ВидеоСерия А: "Милан" и "Интер" сыграли вничью
8 ноября 2021 г. 02:11
Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
7 ноября 2021 г. 23:56
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
8 ноября 2021 г. 04:58
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
8 ноября 2021 г. 01:06
РПЛ: Локомотив в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
РПЛ: "Локомотив" в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
7 ноября 2021 г. 22:02
Хави назначен на пост главного тренера Барселоны
Хави назначен на пост главного тренера "Барселоны"
6 ноября 2021 г. 05:26
Четверых судей бокса пожизненно дисквалифицировали
Четверых судей бокса пожизненно дисквалифицировали
6 ноября 2021 г. 03:56
Азербайджанский боксер стал чемпионом мира
Азербайджанский боксер стал чемпионом мира
5 ноября 2021 г. 23:03
Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан
Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан
6 ноября 2021 г. 00:25
Барелла продлил контракт с «Интером»
Барелла продлил контракт с «Интером»
5 ноября 2021 г. 22:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi