Комитет конгресса рекомендовал запретить Трампу занимать госдолжности

Комитет палаты представителей, который расследовал штурм Капитолия, рекомендовал запретить бывшему президенту США Дональду Трампу занимать госдолжности и участвовать в выборах.
Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на итоговый отчет.
Согласно отчету, Д.Трамп пытался продвинуть фальшивые списки избирателей в 7 штатах.
"Комитет считает, что те, кто дал присягу защищать Конституцию, а затем 6 января участвовал в восстании, могут быть соответствующим образом дисквалифицированы и лишены права занимать государственные должности — будь то федеральные или государственные, гражданские или военные", - говорится в отчете.
Отметим, что сторонники Трампа штурмовали Капитолий 6 января 2021 года. В результате погибли пять человек, в том числе полицейский. Президент США Джо Байден назвал штурм вооруженным восстанием.