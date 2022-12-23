Комитет конгресса рекомендовал запретить Трампу занимать госдолжности

Комитет палаты представителей, который расследовал штурм Капитолия, рекомендовал бывшему президенту США запретить Трампу занимать госдолжности и участвовать в выборах.

Комитет палаты представителей, который расследовал штурм Капитолия, рекомендовал запретить бывшему президенту США Дональду Трампу занимать госдолжности и участвовать в выборах.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на итоговый отчет.

Согласно отчету, Д.Трамп пытался продвинуть фальшивые списки избирателей в 7 штатах.

"Комитет считает, что те, кто дал присягу защищать Конституцию, а затем 6 января участвовал в восстании, могут быть соответствующим образом дисквалифицированы и лишены права занимать государственные должности — будь то федеральные или государственные, гражданские или военные", - говорится в отчете.

Отметим, что сторонники Трампа штурмовали Капитолий 6 января 2021 года. В результате погибли пять человек, в том числе полицейский. Президент США Джо Байден назвал штурм вооруженным восстанием.