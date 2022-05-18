Комиссар Совета Европы по правам человека призвала Британию не экстрадировать Ассанжа

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович обратилась к главе МВД Великобритании с просьбой не экстрадировать основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович обратилась к главе МВД Великобритании с просьбой не экстрадировать основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в официальном письме, датированном 10 мая, но опубликованном в среду на сайте СЕ.

"Как я уже заявляла ранее, моя позиция заключается в том, что, принимая во внимание как более широкие последствия, так и озабоченность, выраженную независимыми экспертами по поводу обращения с господином Ассанжем после экстрадиции, правительство Соединенного Королевства не должно разрешать его экстрадицию в Соединенные Штаты. Поэтому я призываю вас [главу МВД Великобритании Прити Пател] принять решение против экстрадиции господина Ассанжа", - говорится в письме.