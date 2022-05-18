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Комиссар Совета Европы по правам человека призвала Британию не экстрадировать Ассанжа

Комиссар Совета Европы по правам человека призвала Британию не экстрадировать Ассанжа Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович обратилась к главе МВД Великобритании с просьбой не экстрадировать основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.
Другие страны
18 мая 2022 г. 12:57
Комиссар Совета Европы по правам человека призвала Британию не экстрадировать Ассанжа

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович обратилась к главе МВД Великобритании с просьбой не экстрадировать основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в официальном письме, датированном 10 мая, но опубликованном в среду на сайте СЕ.

"Как я уже заявляла ранее, моя позиция заключается в том, что, принимая во внимание как более широкие последствия, так и озабоченность, выраженную независимыми экспертами по поводу обращения с господином Ассанжем после экстрадиции, правительство Соединенного Королевства не должно разрешать его экстрадицию в Соединенные Штаты. Поэтому я призываю вас [главу МВД Великобритании Прити Пател] принять решение против экстрадиции господина Ассанжа", - говорится в письме.

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