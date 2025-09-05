Комиссар Йоргенсен: Ни одной молекулы российской энергии не должно импортироваться в ЕС

ЕС необходимо срочно найти решение проблемы зависимости от российских энергоресурсов, предложение комиссии о полном запрете на импорт газа из РФ пока обсуждается в Европейском парламенте и среди государств-членов.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил перед началом неформальной встречи министров энергетики стран Евросоюза комиссар по энергетике Дан Йоргенсен в Копенгагене, столице Дании, председательствующей в ЕС.

"Важно достичь соглашения, поскольку мы должны послать очень четкий сигнал России: мы больше не примем шантаж со стороны Кремля, мы больше не согласимся с тем, что Россия использует энергию как оружие. И, конечно, мы не допустим, чтобы косвенно финансировалась война России. Это мое главное, очень важное послание министрам государств-членов сегодня", - заявил он.

Йоргенсен считает, что и после наступления мира ЕС все равно не должна импортировать российскую энергию. "Это не временная санкция. Это нечто постоянное. По моему мнению, мы никогда больше не будем импортировать ни одной молекулы российской энергии",- заявил он.

Комментируя вопрос несогласия с этим не только Венгрия и Словакии, но и Австрии, комиссар выразил надежду, что решение будет найдено. "Я, конечно, прекрасно осознаю, что у некоторых стран есть опасения. Моя задача - помочь им, чтобы они не оказались в ситуации, когда возникнут проблемы с безопасностью энергоснабжения. Я уверен, что мы можем это сделать",- заявил он.

Комиссар также коснулся своей части в многолетнем финансовом плане ЕС на 2028-2034 годы. В нем предложено пятикратное увеличение средств на программу "Соединяя Европу" в энергетическом секторе. "Задача объединения наших энергетических систем является одной из важнейших в ближайшие годы, если мы хотим стать энергетически независимыми, снизить цены на энергию и бороться с изменением климата. Таким образом, предложение составляет почти 30 миллиардов евро"- отметил Йоргенсен.

Вчера, по его словам, был анонсирован новый инновационный инструмент в рамках ЕС - трехсторонние соглашения.

"Не случайно мы делаем это в Дании, поскольку Дания показала в прошлом, что этот инструмент может работать. Вы объединяете производителей и потребителей энергии, государственный сектор и финансовые учреждения, находите решения и коллективно, в духе сотрудничества, обеспечиваете достижение поставленных целей", - заявил он, добавив, что комиссия будет выступать в роли посредника в этом процессе.

Первые два трехсторонних контракта, которые предполагается реализовать, будут касаться морской ветроэнергетики и энергосетей, а также хранения энергии и гибкости систем.