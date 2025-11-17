Комиссар Домбровскис: Европа должна полагаться на себя в экономическом росте

Осенний экономический прогноз Европейской комиссии на 2025 год показывает, что рост в первые три квартала 2025 года превзошел ожидания, реальный ВВП в этом и будущем году составит 1,4%, а в 2027 году - 1,5%.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Брюсселе, представляя осенний экономический прогноз Еврокомиссии, заявил комиссар Валдис Домбровскис.

В ранее представленных прогнозах, ожидания роста составляли 1,1% в 2025 году и на 1,5% в 2026 году.

Ожидается, что еврозона будет следовать этой тенденции: реальный ВВП вырастет на 1,3% в 2025 году, на 1,2% в 2026 году и на 1,4% в 2027 году.

Инфляция в еврозоне продолжит снижаться, упав до 2,1% в 2025 году, и будет колебаться около 2% в течение прогнозируемого периода. В ЕС инфляция останется немного выше, снизившись до 2,2% в 2027 году, сказал Домбровскис.

В перспективе ожидается, что экономическая активность будет продолжать расти умеренными темпами, несмотря на сложные внешние условия, отметил еврокомиссар по вопросам экономики и производительности.

По его словам, ЕС следует предпринять решительные меры для стимулирования внутреннего роста: "ЕС должен полагаться в первую очередь на себя для поддержания экономического роста".