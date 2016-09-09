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    Командиры "Джебхат ан-Нусры" и "Джейш аль-Фатх" уничтожены в Сирии

    Удар по позиции террористов нанесен неопознанным самолетом

    Баку. 9 Сентября. REPORT.AZ/ Один из основателей так называемой "Армии завоевания" и командир "Джебхат ан-Нусры" убиты при авиаударе, нанесенном неопознанным самолетом по району на северо-западе Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщило в агентство "Синьхуа" со ссылкой на военные источники.

    По данным агентства, объектом авиаудара стала встреча лидеров сирийских повстанцев в провинции Алеппо.

    Как отмечает Синьхуа, несколько повстанцев убиты, в том числе один из основателей так называемой "Армии завоевания" и один из командиров "Джебхат Фатах аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра").

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