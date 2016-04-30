Колумбийские повстанцы подорвали трубопровод

Баку. 30 Апреля. REPORT.AZ/ Бойцы Армии национального освобождения (ELN) подорвали второй по величине трубопровод государственной нефтедобывающей компании Ecopetrol в департаменте Араука на северо-востоке Колумбии, в результате взрыва произошла утечка нефтепродуктов. Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер.

Нефтепродукты попали в реку Бохаба (Bojaba), протекающую близ границы с Венесуэлой, но пока не достигли источников питьевой воды. Специальные службы ликвидируют последствия утечки, говорится в заявлении компании.

По данным неназванного сотрудника компании, Ecopetrol перекрыла доставку нефтепродуктов по поврежденной ветке трубопровода.