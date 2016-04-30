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    Колумбийские повстанцы подорвали трубопровод

    Ecopetrol перекрыла доставку нефтепродуктов по поврежденной ветке трубопровода

    Баку30 Апреля. REPORT.AZ/ Бойцы Армии национального освобождения (ELN) подорвали второй по величине трубопровод государственной нефтедобывающей компании Ecopetrol в департаменте Араука на северо-востоке Колумбии, в результате взрыва произошла утечка нефтепродуктов. Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер.

    Нефтепродукты попали в реку Бохаба (Bojaba), протекающую близ границы с Венесуэлой, но пока не достигли источников питьевой воды. Специальные службы ликвидируют последствия утечки, говорится в заявлении компании.

    По данным неназванного сотрудника компании, Ecopetrol перекрыла доставку нефтепродуктов по поврежденной ветке трубопровода.

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