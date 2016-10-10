Количество жертв урагана "Мэтью" на Гаити превысило 336 человек

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Количество жертв урагана "Мэтью" на Гаити превышает 336 человек, свыше 211 человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции в Женеве директор Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Рудольф Мюллер.

"Согласно данным, подтверждённым правительством на вечер понедельника, убито 336 человек. Сейчас уже свыше 370, но у нас нет подтверждения от правительства. Реальные цифры также могут быть выше, так как их количество постоянно растет", - сказал он.