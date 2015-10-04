​Количество жертв теракта в Багдаде увеличилось до 24 человек

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате двух взрывов в иракском Багдаде возросло до 24 человек, ранения получил 61 человек. Ранее сообщалось о 18 погибших и 60 раненых.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Ирака.

В происшедшем виновны три террориста, которые пытались пройти через КПП на площади Адан, откуда по субботам посетители направляются к шиитской святыне Аль-Казимия.

В Ираке сохраняется нестабильная обстановка, спровоцированная, главным образом, крупномасштабным наступлением боевиков "ИГИЛ".