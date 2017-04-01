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    Коалиция признала гибель 396 мирных жителей Сирии и Ирака при авиаударах

    Об этом сообщило центральное командование вооруженных сил США

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Международная коалиция во главе с США признала гибель не менее 396 гражданских лиц в результате ее авиаударов в Сирии и Ираке с начала антитеррористической операции.

    Как передает Report, об этом сообщило центральное командование вооруженных сил США.

    В частности, коалиция признала заслуживающими доверия пять сообщений о гибели мирных граждан в этих двух странах в феврале.

    Отмечается, что всего с августа 2014 года по февраль 2017 года силы коалиции выполнили 18,6 тысячи авиаударов.

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